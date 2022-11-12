Video Yaşam Köpeğe tekme atan şahsa meydan dayağı kamerada: 'Isırdı' diyerek kendini savundu | Video
Köpeğe tekme atan şahsa meydan dayağı kamerada: 'Isırdı' diyerek kendini savundu | Video

Köpeğe tekme atan şahsa meydan dayağı kamerada: 'Isırdı' diyerek kendini savundu | Video

12.11.2022 | 10:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpeğe tekme atan şahsa meydan dayağı kamerada: ’Isırdı’ diyerek kendini savundu | Video 01:07
Köpeğe tekme atan şahsa meydan dayağı kamerada: 'Isırdı' diyerek kendini savundu | Video 12.11.2022 | 10:49
Nemrut Kalderası beyaza büründü | Video 03:02
Nemrut Kalderası beyaza büründü | Video 12.11.2022 | 10:02
Aynı noktada 2 saat arayla 2 trafik kazası güvenlik kamerasında | Video 01:51
Aynı noktada 2 saat arayla 2 trafik kazası güvenlik kamerasında | Video 12.11.2022 | 09:47
Silahla kendini eve kilitleyen şahıs 4 saatte ikna edildi | Video 01:43
Silahla kendini eve kilitleyen şahıs 4 saatte ikna edildi | Video 12.11.2022 | 09:31
Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu | Video 02:27
Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu | Video 12.11.2022 | 09:31
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den A Haber’e özel açıklamalar | Video 48:16
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar | Video 11.11.2022 | 22:27
İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 00:18
İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 11.11.2022 | 21:46
İstanbul’da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 01:16
İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 11.11.2022 | 21:46
İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü 02:43
İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü 11.11.2022 | 19:38
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 01:10
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 00:17
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video 00:22
Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video 11.11.2022 | 16:13
AFAD Başkanı Yunus Sezer Çök-kapan-tutun tatbikatını anlattı | Video 03:38
AFAD Başkanı Yunus Sezer "Çök-kapan-tutun" tatbikatını anlattı | Video 11.11.2022 | 16:07
30 dolandırıcılık şüphelisi Tarsus’ta adliyeye sevk edildi | Video 01:43
30 dolandırıcılık şüphelisi Tarsus'ta adliyeye sevk edildi | Video 11.11.2022 | 14:42
Tarsus’ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video 01:20
Tarsus'ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video 11.11.2022 | 14:41
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı... 45 şebeke üyesi yakalandı! | Video 01:09
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı... 45 şebeke üyesi yakalandı! | Video 11.11.2022 | 14:41
Alanya’da yiyecek arayan tilki görüntülendi | Video 00:40
Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi | Video 11.11.2022 | 14:40
Yaşlı kadına hırsızlık şoku: Eski eşinin tabancasını ve değerli içkileri çaldılar | Video 01:28
Yaşlı kadına hırsızlık şoku: Eski eşinin tabancasını ve değerli içkileri çaldılar | Video 11.11.2022 | 14:38
Dalış yapan profesör, Müren balığıyla burun buruna geldi... O anlar, böyle görüntülendi | Video 01:35
Dalış yapan profesör, Müren balığıyla burun buruna geldi... O anlar, böyle görüntülendi | Video 11.11.2022 | 14:28
DEAŞ’ın silahlı kanadındaki iki terörist yakalandı | Video 00:40
DEAŞ'ın silahlı kanadındaki iki terörist yakalandı | Video 11.11.2022 | 12:11

Eskişehir’de sokak köpeğine, kendisini ısırdığı iddiasıyla tekme atan şahsa vatandaşlar adeta meydan dayağı attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Caddesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. İşlek caddede hizmet veren bir fastfood restoranı önünde kendisine verilen döneri yediği düşünülen köpeğe, bir vatandaş tarafından tekme atıldı. Çenesine atılan tekme ile inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı. Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu. Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA