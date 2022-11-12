Köpeğe tekme atan şahsa meydan dayağı kamerada: 'Isırdı' diyerek kendini savundu | Video
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Eskişehir’de sokak köpeğine, kendisini ısırdığı iddiasıyla tekme atan şahsa vatandaşlar adeta meydan dayağı attı.