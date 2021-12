Köpeği at arabasına bağlayıp koşturdu, gözaltına alındı | Video

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde at arabasının arkasına iple bağladığı köpeği koşturan Gökhan K., polis tarafından gözaltına alındı.

Çerkezköy'de Gökhan K., at arabasının arkasına iple bağladığı köpeği, ilçe merkezinde dakikalarca koşturdu. Caddelerde vatandaşların uyarılarına aldırılış edilmeden köpeği at arabasının arkasından koşturulması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeği at arabasının arkasından koşturan Gökhan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Köpek ise Çerkezköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Gökhan K.'nin ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu ve ona işkence yapmadığını belirterek, "Köpek bana ait ve çocuğumu da çok seviyor. Ama oynarken onu ısırdı. Ben de kimseye zarar vermemesi için evden uzakta ormanlık alana bırakmak istedim. Aracım olmadığı için at arabasına bağlayıp ormana götürdüm. Ama ben bıraktıktan sonra yeniden eve geldi" dediği öğrenildi. Polis, Gökhan K. ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.