Köpeği boğmaya çalışan caninin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Olay öncesinde köpeği merdiven boşluğuna atmış! | Video
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İstanbul Sarıyer'de sokak köpeğini merdivenden atıp işkence ettiği anlar sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekmişti. O şahsın köpeği olay öncesinde merdiven boşluğuna attığı yeni görüntüleri çıktı. Bu görüntüler üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli E.Ç.K. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şiddete maruz kalan sokak köpeği, Sarıyer Belediyesi'ne ait Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ekiplerince tedavi altına alındı.