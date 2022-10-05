Video Yaşam Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video
Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video

Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video

05.10.2022 | 12:06

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OTOMATİK OYNAT

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, yanındaki köpeği sokakta oynayan çocukların üzerine saldı. Korkudan ne yapacağını şaşıran bir çocuk otomobilin üzerine çıkarak kendini korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yanındaki köpekle gezen şahıs, yolda oyun oynayan çocukları gördü. Köpek, sahibinin kışkırtması sonucu çocuklara doğru koşarken, oyun oynayan çocuklarda ne yapacaklarını şaşırdı. Korkudan önce bir direğe, ardından da park halindeki bir otomobilin üzerine çıkan çocuk da kendini korumaya çalıştı. Köpeğin sahibi o anları izlerken, olay da kameraya yansıdı.

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