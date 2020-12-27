Köpeği kamyonetin arkasında böyle sürükledi | Video

Bursa'da bir kişi kamyonetin arkasında oturarak boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürükledi. Kamyonetin kasasına köpeği almayı akıl edemeyen kişi, kendisini görüntüleyen kişiye ise 'çek çek hemen çek ver' diye tepki gösterdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Seyir halinde giden kamyonetin kasasında oturan bir kişi boynuna tasma bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer bir araçtaki vatandaşın duruma tepki göstermesi üzerine sinirlenen adam, köpeği kamyonetin kasasından taşıyacağına 'çek çek hemen çek ver' diyerek tepki gösterdi.Bir firmaya ait olan kamyonetin ne zaman sonra köpeği gideceği yere ulaştırdığını ise bilinmiyor.