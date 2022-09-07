Köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa sürücülerden tepki | Video

Arnavutköy’de bir kişi yolda bulduğu köpeği motosikletin arkasına bağlayarak, çalıştığı fabrikanın bahçesine götürmek istedi. Şahıs, vatandaşların tepki göstermesi üzerine "Sizden daha hayvan severim” diyerek yanıt verdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir kişinin sokak köpeğini motosikletinin arkasına bağlayarak götürdüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşların uyarılarını dikkate almayan adam, yoluna devam edince bir kişi yolu otomobili ile keserek şahsın devam etmesine izin vermedi. Şahıs, kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ben sizden daha hayvan severim" diyerek cevap verdi. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülenirken, köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı.