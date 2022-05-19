Video Yaşam Köpeğin ağzını zorla açıp içki dökerek işkence yaptıkları o anları sosyal medyada paylaştılar | Video
Köpeğin ağzını zorla açıp içki dökerek işkence yaptıkları o anları sosyal medyada paylaştılar | Video

Köpeğin ağzını zorla açıp içki dökerek işkence yaptıkları o anları sosyal medyada paylaştılar | Video

19.05.2022 | 11:58

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Bursa'da köpeğe alkol içiren 3 arkadaş o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 arkadaş çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Evlerinin bahçesinde eğlenen 3 arkadaş; sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı. 3 arkadaş önce köpeğin ağzını zorla açtı sonra şişedeki alkolü döktü. Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi.

Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

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