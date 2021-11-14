Köpeğin fare ile gülümseten oyunu kamerada | Video

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Artvin’in Arhavi ilçesinde, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir sokak köpeğinin fare ile oyunu görenleri şaşkına çevirdi.
Arhavi ilçenin Boğaziçi mahallesinde sokak köpeği caddenin ortasında fare ile yaptığı oyunlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kedinin oynadığı gibi fare ile oynayan köpek vatandaşları da şaşkına çevirdi. Sokak ortasında farenin etrafında koşan köpek, fareyi bir an olsun rahat bırakmadı. Farenin kaçmasına izin vermeyen köpek dakikalarca farenin başında havladı. Patisi ile fareyi tutmaya çalışan köpek ile farenin oyunu saatlerce sürdü.