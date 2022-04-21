Köpeğin havlamasından korktu, kaçarken araba çarptı! O anlar kamerada | Video

Elazığ’da yaşı küçük bir çocuk, sokak köpeğinin havlamasından korkup koşarak caddenin karşısına geçmeye çalışınca aracın altında kaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki akşam merkez Mustafa Paşa Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen küçük çocuk, önce sağını solunu kontrol edip yolun karşısına geçti. Bir süre yürüdükten sonra sokak köpeğinin havlamasından korkan çocuk, koşarak caddenin karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen aracın çarpması ile şok geçiren çocuk, şok halinde kalkıp kaldırımda oturmaya başladı. İlk müdahalenin çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldığı çocuk, daha sonra olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.