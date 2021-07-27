Video Yaşam Köpeğin üstünden geçti, arkasına bakmadan kaçarken kameralara yakalandı | Video

Köpeğin üstünden geçti, arkasına bakmadan kaçarken kameralara yakalandı | Video

Köpeğin üstünden geçti, arkasına bakmadan kaçarken kameralara yakalandı | Video
27.07.2021 | 14:31

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Sarıyer’de seyir halindeki otomobil yerde yatan köpeğin üstünden geçti arkasına bakmadan yoluna devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Sarıyer Zekeriyaköy Türkmen caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Yerde yatan köpek acılar içinde kaçarken, sürücü arkasına bakmadan yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.
Mahalle sakini Burhan Yüksel ise "Bizim mahallenin köpekleri bu zamana kadar kimseye zarar verdiğini rastlamadım. Köpeklerin hepsi hemen hemen 10-11 yıllıktır. Bu aracın köpeği bilerek ezdiğini tahmin ediyorum" dedi.

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