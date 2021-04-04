Video Yaşam Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdü | Video

Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdü | Video

Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdü | Video
04.04.2021 | 11:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Palandöken geçidi ulaşıma açıldı | Video 01:54
Palandöken geçidi ulaşıma açıldı | Video 04.04.2021 | 12:33
70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi | Video 00:29
70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi | Video 04.04.2021 | 12:33
Çekmeköy'de yol kavgası. Defalarca otobüsü tekmeledi | Video 05:37
Çekmeköy'de yol kavgası. Defalarca otobüsü tekmeledi | Video 04.04.2021 | 11:49
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada | Video 01:47
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada | Video 04.04.2021 | 11:50
Bosnalı Majra annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu. Bebeğim ile gelen duygu dolu anlar | Video 07:13
Bosnalı Majra annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu. "Bebeğim" ile gelen duygu dolu anlar | Video 04.04.2021 | 11:51
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada | Video 00:26
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada | Video 04.04.2021 | 11:55
Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdü | Video 06:23
Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdü | Video 04.04.2021 | 11:41
Lüks siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 01:13
Lüks siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 04.04.2021 | 11:04
Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:27
Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 04.04.2021 | 11:04
İstanbul’un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin taciz kovalamacası kamerada | Video 02:52
İstanbul’un göbeğinde dilenci kadınlarla gencin "taciz" kovalamacası kamerada | Video 04.04.2021 | 11:15
Ölümden kurtaran manevra kamerada | Video 00:51
Ölümden kurtaran manevra kamerada | Video 04.04.2021 | 10:37
Taksim’de valelerle sokakta kalan çocuğun kavgası kamerada | Video 01:57
Taksim’de valelerle sokakta kalan çocuğun kavgası kamerada | Video 04.04.2021 | 10:37
TEM Otoyolu’nda lüks otomobille makas terörü kamerada | Video 00:45
TEM Otoyolu’nda lüks otomobille makas terörü kamerada | Video 04.04.2021 | 10:37
Tır süren şoför direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı oyun oynadı | Video 00:20
Tır süren şoför direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı oyun oynadı | Video 04.04.2021 | 10:37
İstanbul’da motosikletli kuryenin otomobile çarptığı anlar kamerada | Video 01:20
İstanbul’da motosikletli kuryenin otomobile çarptığı anlar kamerada | Video 04.04.2021 | 10:05
Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı | Video 00:56
Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı | Video 04.04.2021 | 10:05
Jandarma’dan sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenleyen şahsa operasyon | Video 01:23
Jandarma’dan sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenleyen şahsa operasyon | Video 04.04.2021 | 08:53
Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti | Video 01:26
Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti | Video 04.04.2021 | 08:53
Paramotorla uçarken yere çakıldı 00:56
Paramotorla uçarken yere çakıldı 04.04.2021 | 08:30
Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada | Video 00:48
Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada | Video 04.04.2021 | 08:31

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü yakalayıp sopayla caddenin ortasında darp etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akgül Y., köpeğini dolaştırdığı esnada köpeğine motosiklet çarptı. Köpeğinin eve koştuğunu gören kadın ise yola fırlayarak motosiklet sürücüsünü yakaladı. Adamın ikna çabası işe yaramazken Akgül Y., eline geçirdiği sopayla sürücüyü darp etti. Motosiklet sürücüsü çareyi kaçmakta buldu. Yaşanan olay başka bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Daha sonra ise gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden komşusunun kapısına tırpanla dayanmışdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA