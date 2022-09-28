Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video

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İstanbul’da tasmasından tuttuğu köpeğini motosikletiyle dakikalarca koşturduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Polisi; motosikletli bir kişinin tasmasının ipinden tuttuğu köpeği dakikalarca koşturduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı. Olayın Bağcılar İlçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde gerçekleştiği belirlendi. Kamera görüntüleri incelendi. Kimliği tespit edilen Ö.D. yakalanarak gözaltına alındı. "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan 196 lira idari para cezası kesilen Ö.D. hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.