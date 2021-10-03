Video Yaşam Köpeğini darp eden doktora para cezası | Video
Köpeğini darp eden doktora para cezası | Video

Köpeğini darp eden doktora para cezası | Video

03.10.2021 | 19:22

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Maltepe’de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yakalanan ve doktor olduğu öne sürülen A.A.G hakkında bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

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