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OTOMATİK OYNAT
01:29
Köpeğini darp eden doktora para cezası | Video 03.10.2021 | 19:22
02:45
05:42
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü | Video 03.10.2021 | 15:53
04:07
Hatay'da yağmur sonrası çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 03.10.2021 | 15:47
03:08
Antalyalı balıkçıların dev orkinos ile 4 saat süren mücadelesi | Video 03.10.2021 | 14:31
01:06
Bartın'da MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada | Video 03.10.2021 | 14:35
01:00
"Falezlerden atlayacağım" ihbarı polisi alarma geçirdi | Video 03.10.2021 | 14:31
02:32
Zıpkınla 1,5 metrelik "Akya balığı" avladı | Video 03.10.2021 | 14:03
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"Zeus" yardım etti, 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.10.2021 | 14:03
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Selfie çekmek isterken canından oldu | Video 03.10.2021 | 12:58
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Doktordan köpeğine yumruklu saldırı kamerada | Video 03.10.2021 | 12:58
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İstanbul’un sevimli misafirleri renkli görüntüler oluşturdu | Video 03.10.2021 | 11:35
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Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video 03.10.2021 | 11:29
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Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada | Video 03.10.2021 | 11:02
Maltepe’de köpeğine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yakalanan ve doktor olduğu öne sürülen A.A.G hakkında bin 500 lira cezai işlem uygulandı.