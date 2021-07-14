Video Yaşam Köpek 15 metrelik kuyuya düştü, itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Köpek 15 metrelik kuyuya düştü, itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Köpek 15 metrelik kuyuya düştü, itfaiye ekipleri kurtardı | Video
14.07.2021 | 17:50

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Kırıkkale’de 15 metre derinlikteki kuyuya düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.

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