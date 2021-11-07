Video Yaşam Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video

Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video

07.11.2021 | 12:41

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Bursa'da, internet sitesinde gördüğü satılık 0-3 aylık Toy Podle cinsi köpeği almak isteyen Hakan B. (44),  ilanda bulunan ve isminin Uğurcan Kavuk (27) olduğunu söyleyen kişiyle cep telefonuyla görüştü. Kavuk’un hesabına, kapora olarak bin lira yatıran Hakan B., yavru köpeği alamayınca dolandırıldığını anlayıp, Uğurcan Kavuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılan Uğurcan Kavuk’un 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Olay, geçen ocak ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan B., bir sitede gördüğü henüz 0-3 aylık olan 'Toy Poodle' cinsi köpeği satın almak için ilanda yazılı cep telefonu numarasını aradı. Adının 'Uğurcan Kavuk' olduğunu söyleyen kişi, elinde son iki dişi köpek kaldığını bir tanesini kendisi için ayırabileceğini söyledi. Hakan B., bu yavru köpeklerden birini satın alacağını belirtip, arkadaşının banka hesap numarasından Kavuk'un verdiği hesap numarasına kapora olarak bin lira yatırdı. Banka dekontunu da WhatsApp üzerinden Kavuk'a gönderdi. Kendisiyle irtibatın kesildiğini, WhatsApp'tan engellediğini gören Hakan B., dolandırıldığını düşünerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. Yapılan suç duyurusu sonrası, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli Uğurcan Kavuk hakkında hazırlanan iddianamede, şu görüşlere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında şüpheli ile iletişime geçilen telefon hattının yabancı uyruklu Mustafa Keldere adına kayıtlı olduğu ve halk arasında patates hat olarak tabir edilen, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenip bu tarz suçlarda kullanılanı hatlardan olduğu tespit edildi. Paranın gönderildiği banka hesabının sahibi olan şüpheli savunmasında hesabın kendisine ait olduğunu, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi. Şüphelinin internet üzerinden ilan verip kendisine para gönderilmesini sağlamasına rağmen, sözünü yerine getirmeyip iletişimi de kopararak atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır."

'HESAP BENİM AMA HABERİM YOK'
Soruşturma devam ederken, Adana Adliyesi'nde bulunan savcılıktan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Uğurcan Kavuk, uyuşturucu suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirtip, "Telefon numaramın kim tarafından kullanıldığını bilmiyorum Bu ilanı ben vermedim. Bankada hesabım var. Fakat yatırılan parayı da ben çekmedim. Olayla ilgim yok. Paranın niçin hesabıma yattığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Bu arada Hakan B.'nin avukatı Cansu Zeytinoğlu, şüpheli hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 ile 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını, yargılamanın ise ileriki günlerde başlayacağını söyledi.

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