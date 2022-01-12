Video Yaşam Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video
Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video

Köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları kamerada | Video

12.01.2022 | 12:31

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Erzincan'da ekmek almaya giden çocuğun sokak köpeklerinin saldırısından kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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