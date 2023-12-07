Köpekleri öldüresiye dövüştürdüler | Video 07.12.2023 | 12:24 Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda, bir grup, köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresini sararak izledi. Köpeklere, "saldır al canını" diye bağıran şahıslar, kanlar içerisinde kalan köpekleri tahrik etmeye çalıştı. O anlar da şahıslar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü.