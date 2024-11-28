Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video
Ankara'nın çeşitli bölgelerinde çekilen drone görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı, hem de gülümsetti. Görüntülerde, bazı sokak köpeklerinin drone'u fark ettikten sonra verdikleri tepkiler ve onu yakalamaya çalışmaları dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video 28.11.2024 | 09:53
01:02
Erzincan’da karla bütünleşen Doğu Ekspresi masalsı görüntü oluşturdu | Video 28.11.2024 | 09:52
00:48
7 ilde Siberağ-10 operasyonu: 48 gözaltı | Video 28.11.2024 | 08:43
04:41
00:53
Gece yarısı 13 aracın aynasını kırdı | Video 28.11.2024 | 08:38
00:08
Cinayet zanlısı çarşıda gezerken yakalandı | Video 28.11.2024 | 08:38
00:31
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı | Video 28.11.2024 | 08:38
02:56
Kayak tutkunu Bayburtlu vatandaş caddede kayak yaptı | Video 28.11.2024 | 08:38
02:04
Yazın başka güzel, kışın başka güzel: Bağdaşen Köyü'nde yaşam 27.11.2024 | 23:06
02:34
01:47
Burdur'da taksiciye dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı | Video 27.11.2024 | 16:30
01:31
03:36
05:58
01:57
05:23
03:52
00:26
00:38
01:07
Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu | Video 27.11.2024 | 12:45