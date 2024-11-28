Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video 28.11.2024 | 09:53 Ankara'nın çeşitli bölgelerinde çekilen drone görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı, hem de gülümsetti. Görüntülerde, bazı sokak köpeklerinin drone'u fark ettikten sonra verdikleri tepkiler ve onu yakalamaya çalışmaları dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Drone'un sesine ve hareketine tepki gösteren köpekler, cihazın peşinden koşarak dakikalarca onu kovalamaya çalıştı. Yerden zıplayarak havada asılı duran drone'a ulaşmaya çalışan sevimli dostlar, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Görüntülerde sadece köpekler değil, bazı kedilerin de durumu merakla izlediği ve bir anlığına hareketsiz kalarak drone'u takip ettiği görüldü. Sokak hayvanlarının bu doğal ve samimi tepkileri, sosyal medyada da hızla yayıldı ve pek çok kişi tarafından beğeni topladı.