Video Yaşam Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video
Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video

Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video

28.11.2024 | 09:53

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde çekilen drone görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı, hem de gülümsetti. Görüntülerde, bazı sokak köpeklerinin drone'u fark ettikten sonra verdikleri tepkiler ve onu yakalamaya çalışmaları dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Drone'un sesine ve hareketine tepki gösteren köpekler, cihazın peşinden koşarak dakikalarca onu kovalamaya çalıştı. Yerden zıplayarak havada asılı duran drone'a ulaşmaya çalışan sevimli dostlar, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Görüntülerde sadece köpekler değil, bazı kedilerin de durumu merakla izlediği ve bir anlığına hareketsiz kalarak drone'u takip ettiği görüldü. Sokak hayvanlarının bu doğal ve samimi tepkileri, sosyal medyada da hızla yayıldı ve pek çok kişi tarafından beğeni topladı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video 02:17
Köpeklerin drone kovalamaca şovu gülümsetti | Video 28.11.2024 | 09:53
Erzincan’da karla bütünleşen Doğu Ekspresi masalsı görüntü oluşturdu | Video 01:02
Erzincan’da karla bütünleşen Doğu Ekspresi masalsı görüntü oluşturdu | Video 28.11.2024 | 09:52
7 ilde Siberağ-10 operasyonu: 48 gözaltı | Video 00:48
7 ilde Siberağ-10 operasyonu: 48 gözaltı | Video 28.11.2024 | 08:43
Gazetecilerin dikkati faciayı önledi: Kaza yapan araçtan çıkan dumanlar paniğe neden oldu | Video 04:41
Gazetecilerin dikkati faciayı önledi: Kaza yapan araçtan çıkan dumanlar paniğe neden oldu | Video 28.11.2024 | 08:38
Gece yarısı 13 aracın aynasını kırdı | Video 00:53
Gece yarısı 13 aracın aynasını kırdı | Video 28.11.2024 | 08:38
Cinayet zanlısı çarşıda gezerken yakalandı | Video 00:08
Cinayet zanlısı çarşıda gezerken yakalandı | Video 28.11.2024 | 08:38
Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:31
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı | Video 28.11.2024 | 08:38
Kayak tutkunu Bayburtlu vatandaş caddede kayak yaptı | Video 02:56
Kayak tutkunu Bayburtlu vatandaş caddede kayak yaptı | Video 28.11.2024 | 08:38
Yazın başka güzel, kışın başka güzel: Bağdaşen Köyü’nde yaşam 02:04
Yazın başka güzel, kışın başka güzel: Bağdaşen Köyü'nde yaşam 27.11.2024 | 23:06
Şırdan yerken ölüyordu, matematik öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtardı | Video 02:34
Şırdan yerken ölüyordu, matematik öğretmeni “Heimlich manevrası” ile kurtardı | Video 27.11.2024 | 16:38
Burdur’da taksiciye dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı | Video 01:47
Burdur'da taksiciye dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı | Video 27.11.2024 | 16:30
Sarıyer’de denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video 01:31
Sarıyer'de denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video 27.11.2024 | 16:03
3 yaşındaki kız şüpheli şekilde ölmüştü! Olaydan bir ay önce kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı | Video 03:36
3 yaşındaki kız şüpheli şekilde ölmüştü! "Olaydan bir ay önce kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı" | Video 27.11.2024 | 15:06
Denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video 05:58
Denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video 27.11.2024 | 15:06
Başakşehir’de korkutan yangın! Yüksek gerilim hattının altındaki binadan alevler yükseldi | Video 01:57
Başakşehir’de korkutan yangın! Yüksek gerilim hattının altındaki binadan alevler yükseldi | Video 27.11.2024 | 15:05
Narin’in kaybolduğu günün gecesi, Salim Güran’ın dere yatağına gittiği anlar kamerada | Video 05:23
Narin'in kaybolduğu günün gecesi, Salim Güran'ın dere yatağına gittiği anlar kamerada | Video 27.11.2024 | 14:31
Mehmet Ali Erbil’in ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video 03:52
Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video 27.11.2024 | 13:52
Arnavutköy’de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike’nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 00:26
Arnavutköy’de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike’nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 27.11.2024 | 13:52
Miras paylaşımı için bir araya gelen akrabaların sahte içkiden zehirlendiği iddiası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:38
Miras paylaşımı için bir araya gelen akrabaların sahte içkiden zehirlendiği iddiası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 27.11.2024 | 12:45
Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu | Video 01:07
Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu | Video 27.11.2024 | 12:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA