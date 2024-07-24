Video Yaşam Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video

Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video

24.07.2024 | 11:09

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas Casim, hastanedeki ölüm kalım savaşını kazanarak 18 gün sonra taburcu oldu. Ancak Casim'in yaşadığı yerde hala sokak köpeklerinin bulunması kendisini ve kardeşlerini korkutuyor.

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Olay, 5 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftlik evinde yaşayan Suriye uyruklu 6 çocuklu Casim ailesinden Abbas Casim (5), arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin etrafında bulunan portakal bahçesinde gezintiye çıktı. Arazide dolaştığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Casim, vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanarak yere yığıldı. Casim'in eve gecikmesi üzerine meraklanan annesi durumu inşaat işçisi baba Hasan Casim'e (27) bildirdi. Çocuğunu aramak için eve gelen ve bahçeyi dolaşmaya çıkan baba Hasan Casim, oğlunu kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Özel bir araçla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uğradığı köpek saldırısının ardından vücudunun birçok bölgesinde yarıklar oluşan Abbas, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlerce yaşam mücadelesi verdi. Vücuduna çok sayıda dikiş atılan Abbas, durumunun iyiye gitmesi üzerine hastanede geçen 18 günün ardından taburcu olarak evine döndü.

Baba Hasan Casim, Abbas'ın uğradığı köpek saldırısının ardından diğer çocuklarının da bahçeye çıkmaya korktuklarını anlatarak, "Abbas'a bu olduktan sonra çocuklar çok korkuyor. Aşağıya hiç inmiyorlar, hiç gezmiyorlar. Şimdiye kadar köpekleri kimse kaldırmadı. Köpekler hala burada" dedi.
Saldırıya uğrayan 5 yaşındaki Abbas Casim ise hala korktuğunu söyledi.

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