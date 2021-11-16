Köpeklerin saldırdığı eşeği çiftçinin kurtarması kamerada | Video

Aksaray'ın Eskil ilçesinde sokak köpeklerinin eşeğe saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı. Çiftçi İdris Dursak, eşeği köpeklerden kurtararak, köylülere eşeği teslim etti.

Olay, dün Eskil İlçesi Çulfa yaylasında meydana geldi. Aracı ile tarlasından gelen İdris Dursak köpek sürüsünün eşeğe saldırdığını görünce aracını durdurdu. O anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Köpekler de yere yatan eşeğe saldırdı. Dursak, bağırarak köpekleri, eşeğin yanından uzaklaştırdı. Dursak, kanlar içinde kalan eşeği kurtararak köylülere teslim etti.