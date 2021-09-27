Köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı köylüler kurtardı | Video
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Bartın’da köpeklerin saldırısında yaralanan karaca köylüler tarafından kurtarıldı. Yaralanan karaca tedavi edildikten sonra doğal ortamına salındı.
Bartın'ın Kayadibi Köyü Ihlamur Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca köyde yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karacanın yaralandığını fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Güvenli bir bölgede ekipler gelene kadar köylüler tarafından korunan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisi tamamlanan karaca genel sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yeniden doğal ortamına salındı.