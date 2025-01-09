Köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı | Video 09.01.2025 | 09:52 Sultangazi'de sanayi sitesi içerisinde ilerleyen motosikletli, üzerine doğru koşan köpekten kaçmaya çalışırken kamyonete çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Yolda motosikletle ilerleyen iki kişi, kendilerine doğru koşan köpeği görünce paniğe kapıldı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü direksiyonu kırarak park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Motosikletteki kişiler yere düşerken, köpek ise oradan uzaklaştı. Kazayı görenler yardıma koştu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.