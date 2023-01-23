Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı | Video
GÜNGÖREN'de, havlayan köpekten korkup kaçarken kasap dükkanına girmeye çalışan bir kişi, çarptığı cam kapyı parçaladı. Cam kapıya çarpan kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ANİ DÖNÜŞ YAPARAK KAPIYA ÇARPTI, CAM AŞAĞI İNDİ
İş yeri sahibi Uğur Culfa, Burada çok sevdiğimiz bir müşterimiz var Hüseyin Ağabey. Bizim komşumuzun bir köpeği var Zeyna adında. Herkesin sevdiği bir köpek, Hüseyin Ağabey köpekten çok korkuyor, Zeyna'da onun korktuğunu hissederek onu kovalamaya çalıştı. Birinciye Hüseyin Ağabey kurtuldu, ikinciyi çıkarken yanına gidip ben de arkadan korkutma çalıştım. Korkutayım derken o da ani dönüş yaparak kapıya çarptı, cam aşağıya indi. Nasıl olduğunu şaşırdık, çok şükür bir şey olmadı. Ufak tefek yaralama oldu, kafasında parçaları nedeniyle kesikler oluştu. Sadece biz çok korktuk. Şaka kötü sonuçlanabilirdi bu da bize ders oldu dedi.
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