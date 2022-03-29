Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra son yolculuğuna uğurlandı! Kızlarının cenazesini gözyaşları içinde aldılar | Video
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Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı. Acılı baba ise cenaze aracının önüne oturdu.
GÖZÜ YAŞLI ANNEYİ YAKINLARI TESELLİ ETTİ
Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah saatlerinde ise anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar geldi. Kızın cenazesini almaya gelen anne ise gözyaşlarını tutamayarak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu. Cenaze Belek Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Baba ise kızını bir an olsun yalnız bırakmayarak cenaze aracının ön koltuğuna oturdu.