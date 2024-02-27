Köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu | Video 27.02.2024 | 09:49 Giresun'un Piraziz ilçesinde dere üzerine köprü yaptıran şahıs köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyü Bitene mahallesinde yaşayan Hurşit Gürsoy, yaklaşık 15 yıl önce evine ulaşabilmek için Bozat Deresi üzerine kendi imkanlarıyla bir köprü yaptırdı. Ancak komşularının ve arazi sahiplerinin yardım etmemesi üzerine köprüye demir kapı takarak sadece kendi kullanımına sundu. Hurşit Gürsoy'un vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.Köprünün hala kilitli olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Başaran, Gürsoy'un çocuklarının yaz aylarında geldiğini ve köprüyü kullanıp gittiklerini ifade etti.Bozat köyü sakinlerinden Necati Başaran, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 15 yıl kadar önce komşumuz Hurşit Gürsoy, beldenin grup yolundan Bitene mahallesindeki evine kolay ulaşım sağlamak için Bozat Deresi üzerine bir köprü yaptı. Köprüyü yapmadan önce komşusu olan yakınlarına ve arazi sahiplerinden yardım istemiş ancak kimse yardım etmemiş. O günün şartlarında 25 bin lira para harcayarak yaptırdığı köprüye de kapı yaptırarak sadece kendisi kullandı. Vefat edinceye kadar en yakın komşusu olan kardeşinin bile kullanmasına izin vermedi" dedi.Vefatının ardından da çocukları kapıyı hala kilitli tuttuğunu da anlatan Başaran, "Köprüyü yaptıran komşumuz Hurşit Gürsoy'u birkaç yıl önce kaybettik. Ancak hala çocukları tarafından köprü kilitli tutuluyor. Çocukları genelde İstanbul'da yaşıyor. Yazdan yaza fındık zamanında geliyorlar. Geldiklerinde kapıyı açıp kendileri kullanıyor, giderken de kapıyı kilitleyip gidiyorlar. Duyduğumuza göre babaları vasiyet etmiş ve vasiyet üzerine çocukları da kapı kilitli tutulmaya devam ediliyor. Karadeniz inadı böyle bir şey olsa gerek" diye konuştu.