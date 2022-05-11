Video Yaşam Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video
Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video

Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video

11.05.2022 | 14:40

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İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen "Fatih" isimli Malta bandıralı gemiye 2 milyon 447 bin 568 lira para cezası kesildi. Kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için bariyerlerle önlem alındı.

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Yapılan denetim ve kontroller esnasında, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen kuru yük gemisine, 2 milyon 447 bin 568 lira para cezası uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimler esnasında, İzmit Demir Yeri mevkiinde bulunan Malta bandıralı Fatih isimli geminin güverte yıkaması ve söz konusu atık suları güverteden denize deşarj etmesi sebebi ile deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlendi. Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem alırken kirliliğe sebebiyet veren gemiden gerekli numuneler alınarak yetkili laboratuvara iletildi.

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