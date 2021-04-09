Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin konuştu! Müge Anlı canlı yayınında flaş ifadeler! | Video

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Pınar Hanım, dışarıdan geldiğinde Fidan Hanım'ın babaannenin kafasına sırf çok ses çıkarıyor diye çuval geçirdiğini söyledi. O dans videolarında Fidan Hanım'ın hareketlerine güldüğünü dile getiren Pınar Hanım, babaannenin ölümüne gülmediklerini ileri sürdü. Pınar Hanım, Fidan Hanım'ın kendisinin özel bölgesini çektiğini, o görüntü ile kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Kayınvalidesinin o görüntülerini savunamayacağını belirten Pınar Hanım, yine de kayınvalidesinin öldüreceğine inanmadığını söyledi ve Fidan Hanım'ın öldürmüş olabileceğini iddia etti.