Video Yaşam Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video

Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video

Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video
04.06.2021 | 12:57

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Sultangazi'de park halindeki aracın üzerinde bulunan yavru kargayı kedilerin zarar vermemesi için alan 14 yaşındaki Yunus Emre Aktaş, 2 karganın saldırısına uğradı. Kaçarken düşen çocuğa kargaların saldırısı devam etti.

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Olay, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan ağaca yuva yapan kargaların yavrusu, yere düştü. Park halindeki otomobilin üstüne çıkan yavru karga, uçamadığı için beklemeye başladı. Yavru kargayı fark eden sokak kedileri de etrafında gezinmeye başladı. Durumu fark eden sokak sakinleri yavru kargaya yardım etmek istedi ancak anne ve baba kargalar yavrularının yanına kimseyi yaklaştırmadı. Sokaktan geçenlere de saldıran yetişkin kargalar, kedilerin de yavru karganın yanına yaklaşmalarına izin vermedi.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNE SIĞINDI
Bu sırada sokakta bulunan Yunus Emre Aktaş (14), babası İbrahim Aktaş'ın yavru kargayı bulunduğu yerden almasını söylemesi üzerine yavru karganın bulunduğu araca doğru gitti. Yavru kargayı eline alan Aktaş, yetişkin kargaların saldırısından korunmak için bir binaya girmeye çalıştı. Binanın dış kapı şifresini yaşanan saldırıdan dolayı giremeyen Aktaş, son çare olarak sokaktan kaçmayı denedi. Elindeki yavru karga ile kaçmaya çalışan Aktaş'ın ayağı takıldı. Yere düşen Yunus Emre Aktaş'a yetişkin kargalar saldırmaya devam ederken, yerden kalkan Aktaş koşarak çalıştığı iş yerine sığındı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KORUNMAK İÇİN ŞAPKA TAKMAYA BAŞLADIM
Yunus Emre Aktaş, kedilerden korumak için aldığı yavru kargayı, Esenler'de bulunan amcasına bıraktı. Yaşadıklarını anlatan Aktaş, Bizim evin önündeki ağaçta karganın yavruları duruyordu. Biz onlara bakıyorduk. Planımız onları alıp beslemekti. Dün kargaların havada uçuştuğunu, sokağa kimseyi sokmadıklarını gördüm. Sokağa kim girerse kargalar kafasına vuruyordu. Ben önce bir büyüğümüze 'yavru kargayı alayım mı' diye sordum. Bana almamam gerektiğini söyledi. Karga yerde geziyordu. Ben daha sonra bakkala gittim. Dönüşte babam balkondan bana seslenerek kargayı almamı söyledi. Normalde kuş tutan bir insan değilim. Bizim evde muhabbet kuşu var. Onu bile tutamıyorum. Babamın o anki söylemiyle gittim kargayı aldım. Kargayı alır almaz babasıyla, annesi kafamın üzerine geldi. Bu arada sokakta bulunan birkaç kişi de kaçtı. Ben kendimi korumak için bizim eski binamız olan binaya girmek istedim. Dış kapıyı açmak için şifreyi yazdığımda arka dönüp baktığımda kargalar bana saldırmaya devam etti. Bundan dolayı bir türlü dış kapıyı açmak için şifreyi yazamadım. Bir tanesi elimin üzerine gelince onu bir sarstım. O yere kondu. O yere konar konmaz ben bulunduğum yerden çıkarak, kaçmaya çalışırken bina önünde bulunan çitlere takılarak düştüm. Sonrasında ayağı kalkarak kaçmaya devam ettim. Onlar da peşimden kovalamaya devam ettiler. Kargalardan biri sırtıma pençe attı, sırtıma tutunmaya çalıştı. Ben o düşsün diye silkelendim. O an karga düştü. Kargaların saldırısına uğrayacağımı bekliyordum. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Olaydan sonra gizlenmek ve korunmak için şapka takmaya başladım. Bugün takmadım. Çok fazlada bana saldırmasınlar diye görünmemeye çalışıyorum. Saldırsalar da yapacak bir şey yok. Çocuklarını kaçırdım sonuçta. Ama ben kaçırmasaydım yavru karganın etrafında kediler vardı. Kediler yiyecekti. Bana zarar versinler, yavru karga ölmesin. Şu anda yavru karga Esenler'de oturan amcamın evinde. Kendisi daha önce karga besliyordu. Onun kargası vefat etti. Bende yavru kargayı ona gönderdim dedi.

BİR ARA PİŞMANLIK DUYDUM
Baba İbrahim Aktaş ise, Kargalar sokağımızda bulunan ağaçta yuva yaptı, yavrusunu büyüttü. Hayvanlar artık uçma aşamasına gelmişti. Bir tanesi uçacağım diyerekten yuvadan kalkıyor. Kalkınca yükselemiyor ve yere düşüyor. Yere düştükten sonra kediler saldırmaya kalkıyor. Anne ve baba kargalar kedilere sürekli engel oluyorlar. Ve sokaktan geçen yayalar da yavruya bir şey yapacak diye düşünerek kargaların saldırısına uğradı. İnanın korkutan kimse dışarı çıkamaz oldu. Evde iken kargaların sesini duydum. Yavru karganın arabanın üstünde olduğunu gördüm. Bir tane ablamız ona ekmek vermeye çalışıyor, anne ile baba karga da yukarıdan bağırıyordu. Ben o ara oğlumu dışarıda gördüm ve kediler yemesin diye yavru kargayı olduğu yerden almasını istedim. Önce bir tedirgin oldu. Kargaların saldıracağını kendisini korumasını da özellikle söyledim. Oğlum daha sonra kargayı olduğu yerden aldı. Bu sırada diğer kargalar oğluma saldırmaya başladı. Bir ara 'neden oğlumu böyle bir sıkıntının içerisine soktum' diyerek pişmanlık bile duydum. Şu anda kargayı dışarı salamıyoruz, besliyoruz. Belli bir seviyeye geldiğinde bırakacağız diye konuştu.

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