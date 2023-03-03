Video Yaşam Korku filmlerini aratmayan saldırı: Pompalı tüfekli saldırgan iş yerini böyle kurşunladı | Video
Korku filmlerini aratmayan saldırı: Pompalı tüfekli saldırgan iş yerini böyle kurşunladı | Video

Korku filmlerini aratmayan saldırı: Pompalı tüfekli saldırgan iş yerini böyle kurşunladı | Video

03.03.2023 | 12:19

Eskişehir’de bir işletmeye pompalı tüfekle ateş eden şahıs, dükkân sahibi tarafından etkisiz hale getirilirken, korku filmlerini aratmayan kurşunlanma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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