Korkunç anlar kamerada. Rusya'da otobüs şarampole böyle yuvarlandı: 4 ölü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 25.12.2020 | 16:58
01:58
Osmaniye'de damperi açılan TIR'ın PTS direğine çarpma anı kamerada | Video 25.12.2020 | 16:48
02:53
Batman'da PKK'nın katlettiği çocuk şehitler için anma programı | Video 25.12.2020 | 16:49
02:20
00:25
01:33
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 16:02
05:16
00:28
Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı | Video 25.12.2020 | 16:02
00:21
03:04
Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video 25.12.2020 | 15:38
00:53
00:42
Rusya'da nehir köpükleri yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 25.12.2020 | 15:07
00:41
Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video 25.12.2020 | 15:11
02:14
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu | Video 25.12.2020 | 14:37
00:51
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video 25.12.2020 | 14:49
01:10
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu | Video 25.12.2020 | 14:27
01:20
00:20
00:18
Rusya’da otobüs şoförü gece seferinde direksiyon başında uyuyunca otobüs şarampolden yuvarlandı. Feci kazada 4 kişi öldü.
Rusya'nın başkenti Moskova'dan Volgograd'a 26 yolcu taşıyan otobüs, Ryazan bölgesinin 247. kilometresinde kaza yaptı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, otobüsteki 26 yolcudan 4'ünün öldüğünü 12 yolcunun yaralandığını ve yaralıların Skopinsky merkez bölge hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti. 3 yolcunun travmatik şok geçirmesi nedeniyle hastanede kontrol altına alındığı ve bu kişilerin kısa süreli tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi. Kazadan kurtulanların tümünün rehabilitasyon sürecine alınacağı aktarılırken, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün hatalı olduğunun tespit edildiği açıklandı. Şoförün gece yolculuğu sırasında uyuduğu ve otobüsün yoldan çıkarak şarampolden yuvarlandığı ifade edildi. Bakanlık olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyururken, otobüs içindeki panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.