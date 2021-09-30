Video Yaşam Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video

Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video

30.09.2021 | 10:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Üsküdar’da iki kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:18
İstanbul Üsküdar'da iki kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 30.09.2021 | 09:18
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı 02:17
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı 30.09.2021 | 09:23
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video 03:13
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video 30.09.2021 | 10:16
Kahramanmaraş’ta evinde define arayan adamın cansız bedeni kazdığı kuyuda bulundu | Video 02:48
Kahramanmaraş'ta evinde define arayan adamın cansız bedeni kazdığı kuyuda bulundu | Video 30.09.2021 | 09:56
Aratos’un anıt mezarının bölgede benzersiz olduğu ortaya çıktı | Video 07:38
Aratos’un anıt mezarının bölgede benzersiz olduğu ortaya çıktı | Video 30.09.2021 | 09:51
Sokakta alacak verecek infazı | Video 00:52
Sokakta alacak verecek infazı | Video 30.09.2021 | 10:07
Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı | Video 00:57
Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı | Video 30.09.2021 | 09:52
Milyonlarca kez izlenen görüntünün sahibi konuştu | Video 05:07
Milyonlarca kez izlenen görüntünün sahibi konuştu | Video 30.09.2021 | 09:51
’Edison’un icadının son ustası: Gramofon Mustafa 01:31
'Edison'un icadının son ustası: Gramofon Mustafa 30.09.2021 | 09:36
Mersin bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü 00:26
Mersin bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü 30.09.2021 | 09:18
Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi | Video 02:03
Kızını yorgun mermi olayında kaybeden anne tahliye kararına tepki gösterdi | Video 30.09.2021 | 08:47
İskenderun’da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı | Video 02:35
İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı | Video 30.09.2021 | 08:47
Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı | Video 01:52
Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı | Video 30.09.2021 | 08:47
Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı | Video 03:03
Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı | Video 30.09.2021 | 08:47
İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi | Video 01:32
İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi | Video 30.09.2021 | 01:36
Son dakika haberi: Hatay’ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu | Video 01:08
Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu | Video 30.09.2021 | 00:46
SON DAKİKA... Kanarya Adaları felaketi yaşıyor! Yüzlerce ev küle döndü | Video 01:03
SON DAKİKA... Kanarya Adaları felaketi yaşıyor! Yüzlerce ev küle döndü | Video 30.09.2021 | 00:02
Son dakika: Hatay’ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu | Video 00:26
Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu | Video 29.09.2021 | 23:20
Texas’ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı | Video 00:20
Texas’ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı | Video 29.09.2021 | 22:46
Esra Erol’da inanılmaz olay! Hanife çocuğunun vefat ettiğini 1 yıl sonra Esra Erol’da öğrendi! | Video 31:02
Esra Erol’da inanılmaz olay! Hanife çocuğunun vefat ettiğini 1 yıl sonra Esra Erol’da öğrendi! | Video 29.09.2021 | 19:35

Erzurum’da üzerinde herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğünün tahribata uğraması sonucu insanlara ait kafatasları ve kemikler meydana çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'nde bulunan ve henüz herhangi bir kazı çalışması yapılmayan Değirmenler Höyüğü'nün yıllar içerisinde uğradığı tahribat sonrası içerisinden insanlara ait kemikler ve kafatasları çıktı. Köyün hemen içerisinde bulunan höyüğün etrafında oluşan görüntüye uzun süredir müdahale edilmezken höyüğün içerisinde bulunan kemikleri yuva yapan kuşların ve yağmur sularının meydana çıkardığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Erzurum şehir merkezinin 17 kilometre kuzeyinde bulunan Değirmenler Höyük, Karaz, Pulur ve Güzelova Höyükleri gibi bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Höyükte yapılacak olan kazı ve araştırmaların bölge tarihinin aydınlatılması için oldukça önemli olduğu düşünülürken, yoğun bir tahribata uğrayan höyüğün, bir an önce koruma altına alınması isteniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA