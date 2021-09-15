Video Yaşam Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video

Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video

Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video
15.09.2021 | 11:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korkutan kuraklık! Kozan Barajı’nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 04:14
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 15.09.2021 | 11:39
Müge Anlı’da gündeme gelen Ahmet Çetin’in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:55
Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 15.09.2021 | 11:25
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 01:44
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 15.09.2021 | 11:02
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 03:09
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 15.09.2021 | 11:02
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 01:38
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 15.09.2021 | 11:00
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 01:52
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 15.09.2021 | 10:44
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 03:19
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 15.09.2021 | 10:26
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 03:21
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 15.09.2021 | 10:20
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 01:01
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 15.09.2021 | 10:13
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Cinayet şüphelisinin babasından Müge Anlı’da flaş açıklamalar 04:27
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Cinayet şüphelisinin babasından Müge Anlı'da flaş açıklamalar 15.09.2021 | 09:59
Van’da ‘Kapkaç’ ve ‘Yankesicilik’ suçundan aranan şüpheli yakalandı | Video 00:20
Van’da ‘Kapkaç’ ve ‘Yankesicilik’ suçundan aranan şüpheli yakalandı | Video 15.09.2021 | 09:44
Kadıköy’de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video 00:27
Kadıköy'de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video 15.09.2021 | 09:44
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo’un çocukları Roman’ın yüzü ilk kez kamerada! 00:33
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo'un çocukları Roman'ın yüzü ilk kez kamerada! 15.09.2021 | 09:45
Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın ailesine 3’üncü saldırı | Video 01:29
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesine 3'üncü saldırı | Video 15.09.2021 | 09:34
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 03:23
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 15.09.2021 | 09:01
İstanbul Kadıköy’de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 05:56
İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 15.09.2021 | 09:01
İstanbul’da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 02:08
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 15.09.2021 | 09:11
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı | Video 03:19
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı | Video 15.09.2021 | 09:11
Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid’li yolcu: Cenazeden dönüyordum | Video 04:03
Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid'li yolcu: "Cenazeden dönüyordum" | Video 15.09.2021 | 08:53
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video 01:41
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video 15.09.2021 | 08:58

Adana'nın Kozan ilçesindeki barajda su seviyesi, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 40 oranında düştü. Daha büyük kuraklık yaşanmasından endişe eden çiftçiler, kapalı ve damla sulama sitemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Kozan Baraj gölünde oluşan kuraklık manzarası havadan görüntülendi. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan baraj suyu, geçen yıla oranla yüzde 40 düşüş kaydetti. Geçen yıl eylül ayında doluluk oranı yüzde 66 olan ve 97 hektometreküp su bulunan barajda 13 Eylül itibari ile doluluk oranı yüzde 26 ve su miktarı 38 hektometreküp olarak gerçekleşti.
Baraj gölü suyundan faydalanarak bölgede tarım yapan çiftçiler, bilinçli ve doğru sulama yöntemleri ile suyun çok değerli bir yaşam kaynağı olduğunu kaydettiler. Narenciye ve bir çok üründe baraj gölü suyundan faydalanan çiftçi Faruk Yiğenoğlu, 20 dönüm arazide narenciye, hurma ve nar üretimi yaptığını ve baraj gölü suyu ile ürünlerini sezona hazırladıklarını ifade ederek, "Kuraklık günümüzde en büyük sorun. Bahçeleri sulamaya gittiğimizde sorun yaşıyoruz. Şunu görüyoruz ki ileride daha büyük kuraklıklar yaşanacak gibi duruyor. Buralar önceden suyla kaplıydı. Şu an su yok. En düşük senelerden birini yaşıyoruz. Artık kapalı sulama ve damla sitemine geçilmeli" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA