Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca böyle bıçaklandı | Video

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini kovalayan şahıslardan kaçtığı sırada tekel bayisine sığınan gencin defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden birinin genci sıkıştırarak defalarca bıçakladığı görülüyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G. (22) kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak tekel bayisine sığındı. İş yeri sahibi şahısları engellemeye çalışsa da Ş.G. grubun içerisinde yer alan E.D. (16) tarafından bıçaklandı. Ş.G. hafif şekilde yaralanırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ş.G.'nin iş yerine doğru koşarken merdivenlerden yere düştüğü, korkuyla tekel bayisine girdiği, iş yeri sahibinin de şahısları uzak tutmaya çalıştığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden E.D.'nin Ş.G.'yı sıkıştırarak defalarca bıçakladığı, ardından şahısların olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı.Olay anını anlatan vatandaş, "Olayın yaşandığı işletmenin yanındaki dükkanda çalışıyorum. Saat 18.30 sıralarındaydı. Çocuğu sahilden beri kovalamışlar. Buraya kadar geldiler ve merdivenden aşağı düştü. O sırada çocuklardan biri gelip bacağından bıçakladı. Çocuk can havliyle tekel bayisine girdi. Tekel bayi sahibi abimiz de bıçaklayan çocuğu dükkandan dışarı çıkarttı. Çocuk ardından hızını alamadı ve içeri girip bu sefer genci 2 kere daha bıçakladı. Gencin karnında 2, bacağında da 1 yarası vardı. Daha sonra çocuklar koşarak sahile kaçtı. Sonra da ambulans geldi. Yaşları çok küçük, böyle olayların olması hiç normal değil. Çok üzücü, aileleri var. Kendi kendime hemen 'Benim başıma böyle bir şey gelse ailem ne yapar?' diye düşünüyorum. Hiç normal değil, her şey olabilirdi. Ölüm bu kadar basit bir şey değil" dedi.