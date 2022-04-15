Korkuyla sığındığı iş yerinde defalarca böyle bıçaklandı | Video

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini kovalayan şahıslardan kaçtığı sırada tekel bayisine sığınan gencin defalarca bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden birinin genci sıkıştırarak defalarca bıçakladığı görülüyor.
Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ş.G.'nin iş yerine doğru koşarken merdivenlerden yere düştüğü, korkuyla tekel bayisine girdiği, iş yeri sahibinin de şahısları uzak tutmaya çalıştığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde, iş yeri sahibinin şahısları engellemeye çalıştığı sırada şüphelilerden E.D.'nin Ş.G.'yı sıkıştırarak defalarca bıçakladığı, ardından şahısların olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı.
"ÇOCUK CAN HAVLİYLE TEKEL BAYİSİNE GİRDİ"
Olay anını anlatan vatandaş, "Olayın yaşandığı işletmenin yanındaki dükkanda çalışıyorum. Saat 18.30 sıralarındaydı. Çocuğu sahilden beri kovalamışlar. Buraya kadar geldiler ve merdivenden aşağı düştü. O sırada çocuklardan biri gelip bacağından bıçakladı. Çocuk can havliyle tekel bayisine girdi. Tekel bayi sahibi abimiz de bıçaklayan çocuğu dükkandan dışarı çıkarttı. Çocuk ardından hızını alamadı ve içeri girip bu sefer genci 2 kere daha bıçakladı. Gencin karnında 2, bacağında da 1 yarası vardı. Daha sonra çocuklar koşarak sahile kaçtı. Sonra da ambulans geldi. Yaşları çok küçük, böyle olayların olması hiç normal değil. Çok üzücü, aileleri var. Kendi kendime hemen 'Benim başıma böyle bir şey gelse ailem ne yapar?' diye düşünüyorum. Hiç normal değil, her şey olabilirdi. Ölüm bu kadar basit bir şey değil" dedi.