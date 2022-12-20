Korna çaldıkları sürücü durunca zincirleme kaza yaşandı: O anlar kamerada | Video
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Tekirdağ Çorlu’da bir otomobilin duraklama yapması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Işıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün aniden durduğu ve kazanın bu nedenle oluştuğu iddia edildi. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza sonrası yaralanan sürücülerden Alibey A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
"DURMASI KAZAYA SEBEBİYET VERDİ"
Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir kişi, ışıklarda ilerlemesi için korna çaldıkları sürücünün bir anda durduğunu ve kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.