Koronavirüs aşısı olmayan hekimden pişmanlık itirafı: Ben İhmal ettim, siz etmeyin, Aşınızı Olun, Tedbirinizi alın! | Video

Covid19 hastalığına yakalanan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi hekimlerinden Uzm.Dr. Siraç Erten tedavi gördüğü hastanede vatandaşlara seslenerek, “Ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Yaklaşık 1 aydır tedavi görüyorum, olmayanlar aşısını olsunlar, covid 19’a karşı tedbir alsınlar" dedi.