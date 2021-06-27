Koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 159 bin liralık ceza kesildi | Video
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İstanbul’da bir restoran ve bir lokantada Koronavirüs salgını tedbirleri ve kısıtlamaları ihlal eden 46 kişiye 159 bin 574 lira ceza kesildi.
İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir lokanta ve bir restoranı denetledi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde iki adreste yemek yiyerek bir arada bulundukları tespit edilen 46 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 159 bin 574 lira idari para cezası kesildi.