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OTOMATİK OYNAT
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Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi | Video 29.12.2021 | 11:06
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Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç | Video 29.12.2021 | 11:27
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Koronavirüse yakalanan oyuncu Pınar Deniz'den güldüren paylaşım! 29.12.2021 | 11:31
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Sahte parfümleri böyle buldular! Piyasa değeri 2 milyon lira | Video 29.12.2021 | 10:43
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Nusaybin'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 29.12.2021 | 09:06
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SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi! | Video 29.12.2021 | 10:29
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Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 29.12.2021 | 10:28
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Gökyüzünde de rotaları kesişen pilot çift konuştu | Video 29.12.2021 | 10:17
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Ameliyata önce itfaiye girdi | Video 29.12.2021 | 10:01
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Bitlis’te 'Yaka Kamerası' kullanılmaya başlandı | Video 29.12.2021 | 09:52
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Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kamerada | Video 29.12.2021 | 09:44
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Tufanbeyli'de Göksu Irmağı buz tuttu | Video 29.12.2021 | 09:45
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Sele kapılan kazlar kamerada | Video 29.12.2021 | 09:30
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Kargo teslim etmek için gitti, cep telefonlarını çalıp böyle çıktı | Video 29.12.2021 | 09:21
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Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı | Video 29.12.2021 | 09:21
Koronavirüse yakalanan oyuncu Pınar Deniz'den karantina sonrası sosyal medya hesabı Instagram'da güldüren paylaşım...