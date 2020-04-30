Video Yaşam Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu | Video

Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu | Video

Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu | Video
30.04.2020 | 18:22
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Siirt'te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.

Siirt Devlet Hastanesinde korona virüs testleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 3 hasta tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 3 hastayı alkışlarla evlerinde uğurladı.
Taburcu olan vatandaşlar, evlerinde 14 gün izolasyonda kalacak.

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