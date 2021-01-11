Video Yaşam Koronayı yendi, "Erik Dalı" oynayarak taburcu oldu | Video

Koronayı yendi, "Erik Dalı" oynayarak taburcu oldu | Video

Koronayı yendi,
11.01.2021 | 16:32

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeni tip korona virüsü (Kcovid-19) yenen 60 yaşındaki Mehmet Akif Eski, "Erik Dalı" oynayarak hastaneden taburcu oldu.

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Emekli Mehmet Akif Eski, eklem ağrıları ve yüksek ateş şikayetiyle eşi Döne Eski ile devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine, İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Akif Eski, yaklaşık 15 günlük tedavi sürecinde sonra iyileşti. Covid - 19'u yenerek hastaneden doktor ve sağlık çalışanları eşliğinde taburcu olan Mehmet Akif Eski'nin hastaneden 'Erik Dalı' oynayarak çıkması, renkli görüntüler oluşturdu.

Kendisini tedavi eden doktor, hemşire, hastane personellerine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eski, "hayatım boyunca sağlık çalışanlarımızın hep yanında oldun bundan sonrada her zaman sizlerin yanında ve destekçinizim. Herkesi seviyorum, Sağlıkçıları daha çok seviyorum" dedi.
Tedavi süreci sonunda koronayı yenen Mehmet Akif Eski, mutluğunu ve hastaneden oynayarak çıktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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