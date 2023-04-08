Korsan taksici cinayetinden alacak verecek meselesi çıktı | Video 08.04.2023 | 11:07 İstanbul Güngören’de korsan taksicilik yaptığı öğrenilen Temel Akbulut uğradığı silahlı saldırı sonrası araçla kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek isterken kaza yaptı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Akbulut hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Muhammed E.Ç.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde aramız da geçmişten alacak verecek meselesi vardı o sebeple olay gerçekleşti dediği öne sürüldü. Şüphelinin olaydan sonra kaçış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güngören Güneştepe Mahallesinde 6 Nisan günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre tartıştığı kişi ile konuşmak için bir araya gelen korsan taksici Temel Akbulut silahlı saldırı sonucu yaralandı. Akbulut, hafif ticari aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybeden Akbulut, park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akbulut, hayatını kaybetti.

YARALI HALDE HASTANEYE GİTMEYE ÇALIŞMIŞ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilk olarak Akbulut'un yakınlarının ifadesine başvurdu. Kardeşi Y.E.A. abisinin korsan taksicilik yaptığını, akşam saat:19.45 sıralarında eve geldiğini ve yemek yedikten sonra tekrar saat:20.05 sıralarında evden ayrıldığını ancak nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Aracında yapılan incelemelerde herhangi bir mermi isabeti olmadığı görüldü. Çarpmaya bağlı kafa kısmında yaralanmanın olduğu anlaşıldı.

GEÇMİŞTEN ALACAK VERECEK HUSUMETİM VARDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri devam eden çalışmalarda şüpheli şahsın Muhammed E. Ç. olduğunu belirledi. Olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet Smith&wesson toplu tabanca ile birlikte Fatih ilçesinde yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

İddiaya göre şüpheli ifadesinde; Akbulut ile aralarında geçmişe dayalı alacak verecek meselesi olduğu ve husumetli olduklarını belirtip olayın da bu sebeple yaşandığını söyledi. Şüpheli Muhammed E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin olaydan sonra kaçış anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.