Korsan taksiciyi suçüstü yakaladılar | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; korsan taksicilik yapan ve iki yabancı turistle anlaşma sağlayan H.A.'yı suçüstü yakaladı. H.A.'ya "Korsan Taşımacılık" gerekçesiyle 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, yabancı uyruklu ve kaçak olduğu anlaşılan korsan taksici hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.