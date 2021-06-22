Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar

İstanbul Çekmeköy’de korsan taksiyle hırsızlık olaylarına giden ve evleri soyan iki kişi Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyeti'nin soruşturması Çekmeköy'de açıldı. İddialara göre; korsan taksi kullanarak gittikleri adreslerde evlere giren ve hırsızlık yapan A.Y. ve Ö.Ü. isimli iki şüpheli Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. A.K. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Gece saat 04.00 sıralarında buluşma için geldikleri Beyoğlu İlçesi Piyale Paşa Bulvarı üzerindeki bir park içerisinde gözaltına alınman iki şüpheliden A.Y. ve Ö.Ü. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. "Korsan Taksi" gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan A.K. isimli şüpheli serbest bırakıldı.