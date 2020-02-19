Koşan yankesiciyi "Koş Koş" tekniğiyle böyle yakaladılar | Video

Güven Timleri, şüpheli şekilde koşan kişilerin takip edilerek durdurulduğu ve kontrol edildiği "Koş Koş" tekniğiyle Vaybabamcılık yöntemini kullanan bir yankesiciyi suçüstü yakaladı

Olay, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 23.40 sıralarında yaşandı. Beyoğlu'nda görev yapan sivil Güven Timleri, Hüseyin Ağa Mahallesi'nden Kemer Hatun Caddesi'ne doğru koşan ve kaçarken yola bir cep telefonu fırlatan bir şüphelinin peşine düştü. Şüpheli şekilde koşan kişilerin takip edilerek durdurulduğu ve kontrolden geçirildiği "Koş Koş" tekniğiyle peşine düştükleri Fas uyruklu şüpheli Oussama B.'yi (24) durduran sivil Güven Timleri, yola atılan cep telefonunu muhafaza altına aldı. Polislerin yanına gelen mağdur Muhammed K. (26), suçüstü yakalanan kişinin kendisine sarılarak cep telefonunu çaldığını ve kaçtığını iddia etti. Şüpheli Oussama B. hemen sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ MAĞDUR ETMİŞ

Olay yerini ve çevresini gören güvenlik kamera görüntülerini inceleyen sivil Güven Timleri, mağdur Muhammed K.'nın cep telefonunun çalındığı "Vaybabamcılık" ismi verilen yankesicilik olayını suçüstü yakalanan Fas uyruklu şüpheli Oussama B.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. Şüphelinin çok sayıda kişiyi aynı şekilde mağdur ettiği iddia edildi. Cep telefonu sahibi Muhammed K.'ya teslim edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Oussama B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Yankesicinin yakalandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.