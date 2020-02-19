Video Yaşam Koşan yankesiciyi "Koş Koş" tekniğiyle böyle yakaladılar | Video

Koşan yankesiciyi "Koş Koş" tekniğiyle böyle yakaladılar | Video

Koşan yankesiciyi
19.02.2020 | 15:05

Güven Timleri, şüpheli şekilde koşan kişilerin takip edilerek durdurulduğu ve kontrol edildiği "Koş Koş" tekniğiyle Vaybabamcılık yöntemini kullanan bir yankesiciyi suçüstü yakaladı

Olay, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 23.40 sıralarında yaşandı. Beyoğlu'nda görev yapan sivil Güven Timleri, Hüseyin Ağa Mahallesi'nden Kemer Hatun Caddesi'ne doğru koşan ve kaçarken yola bir cep telefonu fırlatan bir şüphelinin peşine düştü. Şüpheli şekilde koşan kişilerin takip edilerek durdurulduğu ve kontrolden geçirildiği "Koş Koş" tekniğiyle peşine düştükleri Fas uyruklu şüpheli Oussama B.'yi (24) durduran sivil Güven Timleri, yola atılan cep telefonunu muhafaza altına aldı. Polislerin yanına gelen mağdur Muhammed K. (26), suçüstü yakalanan kişinin kendisine sarılarak cep telefonunu çaldığını ve kaçtığını iddia etti. Şüpheli Oussama B. hemen sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYİ MAĞDUR ETMİŞ

Olay yerini ve çevresini gören güvenlik kamera görüntülerini inceleyen sivil Güven Timleri, mağdur Muhammed K.'nın cep telefonunun çalındığı "Vaybabamcılık" ismi verilen yankesicilik olayını suçüstü yakalanan Fas uyruklu şüpheli Oussama B.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. Şüphelinin çok sayıda kişiyi aynı şekilde mağdur ettiği iddia edildi. Cep telefonu sahibi Muhammed K.'ya teslim edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Oussama B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Yankesicinin yakalandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Koşan yankesiciyi Koş Koş tekniğiyle böyle yakaladılar | Video 00:46
Koşan yankesiciyi "Koş Koş" tekniğiyle böyle yakaladılar | Video 19.02.2020 | 15:05
Manisa'da önce deprem ardından önce kedi sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı | Video 00:30
Manisa'da önce deprem ardından önce kedi sonra vatandaşların yaşadığı panik kameraya böyle yansıdı | Video 19.02.2020 | 15:00
Müge Anlı'da katilin beklenen tutuklanma anı kamerada! 19 Şubat 2020 Çarşamba | Video 03:53
Müge Anlı'da katilin beklenen tutuklanma anı kamerada! (19 Şubat 2020 Çarşamba) | Video 19.02.2020 | 14:14
Müge Anlı canlı yayın tamamı 19 Şubat 2020 Çarşamba tek parça izle! 'DNA testi istiyorum!' | Video 12:37
Müge Anlı canlı yayın tamamı (19 Şubat 2020 Çarşamba) tek parça izle! 'DNA testi istiyorum!' | Video 19.02.2020 | 11:28
Nijeryalı DJ cinayetini şüphelileri kamerada | Video 02:18
Nijeryalı DJ cinayetini şüphelileri kamerada | Video 19.02.2020 | 13:59
Otomobili sollarken kontrolden çıkan aracıyla evin duvarına çarptı | Video 01:27
Otomobili sollarken kontrolden çıkan aracıyla evin duvarına çarptı | Video 19.02.2020 | 09:58
Esra Erol'da Türkiye'nin konuştuğu tepki çeken çirkin teklif! '50 Bin TL verirsen...' | Video 11:40
Esra Erol'da Türkiye'nin konuştuğu tepki çeken çirkin teklif! '50 Bin TL verirsen...' | Video 19.02.2020 | 09:14
Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video 00:58
Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video 19.02.2020 | 09:29
Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video 02:03
Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video 18.02.2020 | 18:26
El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi | Video 01:29
El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi | Video 18.02.2020 | 18:26
Yol verme kavgasında darp edilen şoför o anları anlattı | Video 03:38
Yol verme kavgasında darp edilen şoför o anları anlattı | Video 18.02.2020 | 18:26
Frene bastı, arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video 00:33
Frene bastı, arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video 18.02.2020 | 18:26
Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada | Video 04:52
Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada | Video 18.02.2020 | 18:26
Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı | Video 00:58
Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı | Video 18.02.2020 | 17:54
Osmanlı dönemindeki meslekler 06:54
Osmanlı dönemindeki meslekler 18.02.2020 | 17:42
Maltepe'de takla atan otomobil kamerada! Dehşet anlarını güvenlik kameraları görüntüledi | Video 01:10
Maltepe'de takla atan otomobil kamerada! Dehşet anlarını güvenlik kameraları görüntüledi | Video 18.02.2020 | 14:46
Otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi | Video 03:11
Otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi | Video 18.02.2020 | 14:27
Müge Anlı canlı yayın tamamı 18 Şubat 2020 Salı tek parça kesintisiz izle! | Video 04:09
Müge Anlı canlı yayın tamamı (18 Şubat 2020 Salı) tek parça kesintisiz izle! | Video 18.02.2020 | 11:54
Müge Anlı'da şok! 18 Şubat 2020 Salı Evli 2 çocuk annesi sevgilisini nasıl öldürdüğünü itiraf etti | Video 34:32
Müge Anlı'da şok! (18 Şubat 2020 Salı) Evli 2 çocuk annesi sevgilisini nasıl öldürdüğünü itiraf etti | Video 18.02.2020 | 10:44
Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı...O anlar kamerada 03:16
Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı...O anlar kamerada 18.02.2020 | 09:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN