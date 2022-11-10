Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video
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Tekirdağ’da yolda bir kişinin arkasından gidip yumruk atan şahıs bıçaklandı.
M.G.'nin bıçaklı saldırısı sonrası bacağından yaralanan M.D., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan M.G. ise olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte Asayiş Büro ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.