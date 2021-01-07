Kosova’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi | Video
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Kosova’da bir restoranda meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişiden 2’si tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Kosova'da bir restoranda meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişinin tedavisini Türkiye'de gerçekleştirmek için Kosova'ya ambulans uçak gönderilmişti. Kosova'dan yaralıların 2'sini alan ambulans uçak, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Uçağın inmesinin ardından yaralılar 46 yaşındaki Genc Sopa ve 35 yaşındaki Edon Bekteshi, sağlık ekipleri tarafından alanda hazır bekletilen ambulanslara bindirildi, hastaneye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavileri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yapılacak.