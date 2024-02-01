Video Yaşam Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video
Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video

Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video

01.02.2024 | 12:22

E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde otomobiliyle giden bir kişi, kovaladığı sürücünün önünü kesti. Yolun ortasında aracında inen sürücü, diğerine saldırmaya çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, tehditler savuran adam oradan ayrıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

E-5 Karayolu Kağıthane Çağlayan mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre iki sürücü birbirine makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ancak sürücülerin biri, diğer sürücüyü kovalamaya başladı.

YOLUN ORTASINDA ÖNÜNÜ KESİP ÜSTÜNE YÜRÜDÜ
Trafik yavaşladığı esnada sürücünün önünü kesen maganda, yolun ortasında araçtan indi. Ardından sürücüye doğruyu yürüyen adam, ona saldırmaya çalıştı ancak sürücü araçtan inmedi. Bunun üzerine sürücüye tehditler savuran adam aracına binerek ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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