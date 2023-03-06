Köyde çıkan yangın 3 evi küle çevirdi | Video
Kastamonu’da merkez ilçeye bağlı bir köyde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınabildi. Yangında Kadir Hüz, Cevat Aksu ve Suat Bahçeci'ye ait evler ile bir samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir traktör de alevlerin arasında kalarak küle döndü. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Yanan evler dron ile havadan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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