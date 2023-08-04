Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sırasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen Muzaffer K. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 1 evde de maddi hasar meydana geldi.
Yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video 04.08.2023 | 11:31
00:42
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti, gözaltına alındı! | Video 04.08.2023 | 11:21
00:51
Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.08.2023 | 11:22
00:32
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video 04.08.2023 | 10:15
01:15
Yolda yürüyen kadının çantasından telefonu böyle çaldı | Video 04.08.2023 | 11:16
01:14
Kaplumbağa kendisine uzatılan şişeden böyle su içti | Video 04.08.2023 | 11:16
01:32
00:52
Jandarmadan aranan hırsızlık şüphelilerine operasyon: 24 tutuklama | Video 04.08.2023 | 11:02
01:21
Takip ettiği kadının çantasından, cep telefonunu çaldı | Video 04.08.2023 | 10:23
00:42
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video 04.08.2023 | 10:18
02:00
Gaziosmanpaşa'da iş adamına silahlı saldırı kamerada | Video 04.08.2023 | 10:11
00:23
Motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı | Video 04.08.2023 | 10:11
00:23
Motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı! O anlar kamerada | Video 04.08.2023 | 09:48
00:40
Şarampole uçan araç alevlere teslim oldu: 2 yaralı | Video 04.08.2023 | 09:45
02:30
Trafik tartışmasında kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı | Video 04.08.2023 | 09:23
00:19
Tehlikeli düğün konvoyu amatör kameraya yansıdı | Video 04.08.2023 | 09:45
00:30
02:30
00:29
Kastamonu'da fabrika yangını! | Video 04.08.2023 | 08:47