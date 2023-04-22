Video Yaşam Köyde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi | Video
Köyde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi | Video

Köyde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi | Video

22.04.2023 | 08:52

Bayburt'un Mutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı.

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Alınan bilgiye göre, Bayburt merkeze bağlı Mutlu köyünde park halindeki traktörde çıkan yangın, yakınındaki evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi. Yangına bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.

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