Köyde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi | Video
Bayburt'un Mutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 3 ev, 6 ahır ve 4 samanlık yandı.
Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:54
03:36
01:03
01:03
02:56
03:59
00:45
Yan bakma meselesi kanlı bitti: 4 yaralı | Video 21.04.2023 | 22:38
03:02
01:24
Araçlar ardı ardına çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı: 12 yaralı | Video 21.04.2023 | 15:39
02:09
Bayram gezmesine giden ailenin aracı şarampole uçtu | Video 21.04.2023 | 15:17
02:16
Adana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu | Video 21.04.2023 | 15:17
19:10
Yasin Suresi Arapça okunuşu. Yasin Suresi nasıl okunur? | Video 21.04.2023 | 15:00
03:19
MİNİKA, Hatay'daki çadır kentlerde oyun alanları kurdu | Video 21.04.2023 | 14:48
02:04
Düştüğü yerden kalkamayan obez kadın için ekipler seferber oldu | Video 21.04.2023 | 13:35
03:11
Pendik’te bayram sabahı şüpheli ölüm | Video 21.04.2023 | 13:35
00:26
Kahramanmaraş'ta MİNİKA etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi | Video 21.04.2023 | 13:08
06:43
06:11
Ankara’nın saklı doğa harikası Kurumcu Şelalesi böyle görüntülendi | Video 21.04.2023 | 12:10
05:18
03:58
Batman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 21.04.2023 | 12:10